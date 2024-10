Malesia: Festival Del Leone celebra la cultura italiana a Kuala Lumpur

27 Ottobre 2024_ Il Festival Del Leone, organizzato da Generali Malaysia, ha portato un tocco di Italia a Kuala Lumpur dal 25 al 27 ottobre 2024. L'evento, che si è svolto presso il Pavilion Bukit Jalil, ha visto la partecipazione di circa 150 stand che esponevano prodotti italiani e locali, creando un'atmosfera vivace e colorata. Tra le attrazioni, un'attività artistica ha coinvolto 30 artisti locali nella reinterpretazione della celebre Monna Lisa, con i proventi destinati a una fondazione benefica. La notizia è stata riportata da aniemohamed.blogspot.com, evidenziando l'importanza della cultura italiana in Malesia. Il festival, con ingresso gratuito, ha offerto anche la possibilità di vincere biglietti aerei per l'Italia, rendendo l'evento ancora più attraente per i visitatori.