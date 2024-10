Malesia: Festival Del Leone porta la cultura italiana a Kuala Lumpur

26 Ottobre 2024_ Generali Malaysia celebra la cultura italiana con il Festival Del Leone, che si svolge dal 25 al 27 ottobre 2024 presso il Pavilion Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Questo evento, il primo del suo genere in Malesia, presenta quasi 150 stand di piccole e medie imprese locali, offrendo una varietà di prodotti e specialità culinarie italiane. Tra le attività, i visitatori possono partecipare a laboratori di cucina e ammirare opere d'arte ispirate alla celebre Mona Lisa, realizzate da artisti locali. La notizia è riportata da 123mamanet.com, evidenziando l'impegno di Generali nel sostenere le comunità locali e promuovere la cultura italiana in Malesia. Il festival offre anche opportunità di vincere biglietti aerei per l'Italia, rendendo l'evento ancora più attraente per i partecipanti.