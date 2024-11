Malesia: FILA promuove il Pickleball con celebrità locali

05 Novembre 2024_ FILA, il noto marchio di abbigliamento sportivo italiano, organizza un evento di Pickleball chiamato FILA Pickle Wickle al Pickle Social Club di Kuala Lumpur il 30 novembre 2024. L'evento, aperto a tutti, dai principianti ai professionisti, mira a celebrare lo sport e la comunità, coinvolgendo anche celebrità locali come Ayu HOTFM e Fifi FlyFM. I partecipanti avranno la possibilità di vincere premi in denaro e articoli FILA, sottolineando l'impegno del marchio nel promuovere uno stile di vita attivo e alla moda. La notizia è stata riportata da barangmurah.my. FILA, con la sua reputazione di unire prestazioni e stile, continua a guadagnare popolarità anche in Malesia, contribuendo a diffondere la cultura sportiva italiana nel paese.