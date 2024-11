Malesia: Gagasan Rakyat Sabah avvia discussioni per la distribuzione dei seggi elettorali

05 Novembre 2024_ Il Parti Gagasan Rakyat Sabah ha istituito un comitato di negoziazione per discutere la distribuzione dei seggi in vista delle...

05 Novembre 2024_ Il Parti Gagasan Rakyat Sabah ha istituito un comitato di negoziazione per discutere la distribuzione dei seggi in vista delle prossime elezioni statali. Il presidente del partito, Datuk Seri Hajiji Noor, ha annunciato che il comitato sarà presieduto dal vice presidente Datuk Seri Masidi Manjun. Le discussioni si concentreranno inizialmente sui partiti componenti del Gabungan Rakyat Sabah, ma sono aperte anche ad altre forze politiche che sostengono il governo di unità. Il comitato si prepara anche per la Conferenza Generale Annuale del Gagasan Rakyat, prevista dal 8 al 10 novembre, che vedrà la partecipazione di circa 6.000 delegati. La notizia è riportata da The Borneo Post. Gagasan Rakyat è un partito politico malese attivo nello stato del Sabah, che mira a servire la comunità locale in vista delle elezioni che si terranno entro ottobre dell'anno prossimo.