14 Settembre 2024_ Global Ikhwan Service and Business Holding (GISBH) ha riconosciuto che in passato si sono verificati casi isolati di abusi...

14 Settembre 2024_ Global Ikhwan Service and Business Holding (GISBH) ha riconosciuto che in passato si sono verificati casi isolati di abusi sessuali all'interno della sua organizzazione. Il CEO Nasiruddin Ali ha dichiarato che tali incidenti sono stati gestiti internamente, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Recentemente, la polizia ha effettuato un'operazione che ha portato al salvataggio di 402 bambini e all'arresto di 171 persone in case di accoglienza sospettate di essere collegate a GISBH. Le indagini continuano su presunti abusi sessuali e sfruttamento di minori, come riportato da BH Ahad. GISBH ha negato ogni coinvolgimento con le case di accoglienza e ha affermato di essere aperta al dialogo su queste questioni.