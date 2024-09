Malesia: Golden Goose apre la sua prima boutique a Kuala Lumpur, un passo importante per il marchio italiano

28 Settembre 2024_ Golden Goose, il noto marchio di moda di lusso italiano, ha inaugurato la sua prima boutique a Kuala Lumpur, segnando il suo ingresso nel mercato malese. Fondata 24 anni fa a Venezia, l'azienda ha registrato un fatturato netto di 307 milioni di euro nel primo semestre del 2024, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Il CEO per l'Asia Pacifico, Mauro Maggioni, ha sottolineato l'importanza di questa apertura, evidenziando le opportunità di crescita nella regione. La boutique, situata presso The Exchange TRX, riflette l'impegno del marchio per l'arte e la creatività, valori fondamentali per Golden Goose. La notizia è stata riportata da thepeak.com.my. L'apertura della boutique rappresenta un'opportunità per i consumatori malesi di avvicinarsi a un marchio che unisce moda e cultura, tipico del design italiano.