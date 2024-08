Malesia: Gordon Ramsay porta la pizza italiana a Sunway Pyramid

31 Luglio 2024_ Gordon Ramsay Street Pizza ha aperto a Sunway Pyramid, Petaling Jaya, offrendo un'esperienza unica con la sua proposta di pizza bottomless. Tra le specialità, spiccano le pizze con ingredienti italiani come la mozzarella di bufala e il pulled lamb, preparate con ricette esclusive e un impasto lievitato per tre giorni. Il capo chef Muhammad Shadieq Romai Nor ha sottolineato l'importanza degli ingredienti freschi e di alta qualità, tra cui spezie selezionate e carne importata. I visitatori possono gustare anche piatti come lasagne e dessert italiani, rendendo l'esperienza culinaria un vero viaggio nei sapori dell'Italia, come riportato da sinarplus.sinarharian.com.my. L'iniziativa di Ramsay mira a soddisfare i palati malaysiani con un'offerta gastronomica che celebra la tradizione culinaria italiana.