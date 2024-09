Malesia: Governo critica l'inefficienza delle piattaforme social nella lotta ai crimini online

07 Settembre 2024_ Il Ministro della Comunicazione Fahmi Fadzil ha denunciato l'inefficienza delle piattaforme di social media nel contrastare le attività criminali, nonostante 21 incontri siano stati tenuti con esse. Fadzil ha sottolineato che queste piattaforme non stanno proattivamente identificando le tendenze criminali, ma attendono solo le segnalazioni degli utenti. Per affrontare il problema, il governo ha introdotto un nuovo quadro normativo per la regolamentazione dei servizi di social media, che entrerà in vigore l'anno prossimo. Le piattaforme che non rispetteranno le normative potrebbero affrontare sanzioni, inclusi multe e altre misure punitive. La notizia è stata riportata da bernama.com. Il governo sta anche esaminando la sicurezza online per i minori, in risposta a recenti incidenti che coinvolgono la protezione dei bambini.