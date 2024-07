Malesia: Governo interviene per aiutare le vittime delle inondazioni

2 Luglio 2024_ Il governo statale e federale della Malesia ha espresso grande preoccupazione per le persone colpite dalle recenti inondazioni e ha promesso assistenza a tutte le vittime. Il Primo Ministro dello Stato, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor, ha annunciato pacchetti di aiuti speciali per supportare i colpiti. Anche l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Disastri (Nadma) fornirà assistenza. Le autorità locali sono state istruite a monitorare attentamente la situazione, specialmente nelle aree con forti piogge. The Borneo Post riporta che una donna ha perso la vita domenica a Kampung Sugud a causa delle inondazioni. Il governo sta collaborando con le agenzie competenti per accelerare i progetti di mitigazione delle inondazioni e garantire che gli aiuti raggiungano rapidamente le vittime.