Malesia: Governo non prevede vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie

21 Agosto 2024_ Il governo malese ha annunciato che non ci sono attualmente piani per implementare un programma di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie, noto anche come Mpox, per la popolazione. Il Vice Ministro della Salute, Datuk Lukanisman Awang Sauni, ha dichiarato che non sono stati segnalati casi di infezione nel paese, quindi non vi è necessità di tale programma. Tuttavia, il governo continuerà a monitorare la situazione e adotterà misure preventive per evitare eventuali contagi. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo, un'importante fonte di informazione in Malesia. Il vaiolo delle scimmie è una malattia virale rara, ma il governo rimane vigile per garantire la salute pubblica.