Malesia: Governo pianifica il rimpatrio degli studenti in Bangladesh

22 Luglio 2024_ Il governo malese sta pianificando il rimpatrio di tutti i cittadini malesi, inclusi gli studenti, presenti in Bangladesh a causa dell'aumento dei disordini. Il Primo Ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim ha sottolineato che la sicurezza degli studenti è una priorità assoluta. Il Ministro degli Esteri, Datuk Seri Mohamad Hasan, ha informato che sono in corso accordi con diverse agenzie, tra cui il Consiglio di Sicurezza Nazionale e AirAsia, per organizzare il rientro. Un aereo AirAsia A330 atterrerà all'Aeroporto Internazionale di Dhaka domani mattina per evacuare 192 malesi, di cui 124 studenti. Lo riporta il New Straits Times. I disordini in Bangladesh sono dovuti a proteste violente contro un sistema di quote per i posti di lavoro governativi.