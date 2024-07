Malesia: Governo valuta nuova legge contro il cyberbullismo

18 Luglio 2024_ Il governo malese sta esaminando la necessità di una nuova legge per affrontare gli incidenti di cyberbullismo, come riferito al...

18 Luglio 2024_ Il governo malese sta esaminando la necessità di una nuova legge per affrontare gli incidenti di cyberbullismo, come riferito al Dewan Rakyat giovedì. Il Ministro delle Comunicazioni, Fahmi Fadzil, ha dichiarato che questa legge dovrà adattarsi ai cambiamenti nei mezzi di comunicazione futuri e alle esigenze attuali. La questione è stata discussa in una riunione sul cyberbullismo, co-presieduta da vari ministri, tra cui il Ministro nel Dipartimento del Primo Ministro (Riforma Legale e Istituzionale) Datuk Seri Azalina Othman Said e il Ministro degli Interni Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Attualmente, le leggi esistenti che trattano il cyberbullismo includono sezioni del Codice Penale e della Legge sulle Comunicazioni e i Multimedia del 1998. Lo riporta il New Straits Times. La nuova legge mira a rafforzare la protezione contro il cyberbullismo in Malesia.