Malesia: I vini Barolo celebrati in un evento esclusivo a Penang

09 Novembre 2024_ I vini Barolo, simbolo dell'eccellenza vinicola italiana, sono stati protagonisti di una cena di abbinamento presso il Penang Marriott Hotel, in Malesia. L'evento ha visto la partecipazione di Giovanni Oliva, fondatore di Ethica Wines, che ha presentato la storicità della cantina Borgogno, la più antica di Barolo, fondata nel 1761. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto gustare piatti italiani con un tocco asiatico, abbinati a vini pregiati come il Borgogno Barolo DOCG Riserva 2015. La notizia è riportata da robbreport.com.my. Questo evento ha messo in risalto l'apprezzamento per la cultura gastronomica italiana anche in Malesia, sottolineando l'importanza dei vini Barolo nel panorama enologico mondiale.