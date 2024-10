Malesia: Identificati 124 zone a rischio alluvione in Penang

09 Ottobre 2024_ Il Dipartimento della Protezione Civile di Penang ha identificato 124 aree ad alto rischio di alluvione, concentrate principalmente in zone basse e vicino ai fiumi. Le aree a rischio includono 37 zone nel distretto di Seberang Perai Utara, 44 in Seberang Perai Tengah, 15 in Seberang Perai Selatan, 13 a Penang Island Northeast e 15 in Seberang Perai Selatan. In preparazione alla stagione delle piogge, il dipartimento ha avviato un piano di risposta alle calamità e ha attivato centri di risposta alle emergenze in tutto lo stato. La fonte di questa informazione è Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe. Le autorità locali sono pronte a collaborare con altri enti governativi per monitorare la situazione climatica e garantire la sicurezza dei residenti.