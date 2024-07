Malesia: Il complesso archeologico di Niah riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità UNESCO

28 Luglio 2024_ Il Warisan Arkeologi Kompleks Gua Taman Negara Niah, situato nello stato di Sarawak, è stato ufficialmente inserito nella lista dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. La decisione è stata annunciata durante la 46esima riunione del World Heritage Committee a New Delhi, India, e ha ricevuto il consenso di 21 membri del comitato. La candidatura per questo sito è iniziata nel 2019 e ha visto il supporto di diverse agenzie governative malaysiane. Con questo riconoscimento, la Malesia ha ora cinque siti UNESCO, contribuendo a promuovere il turismo e la conservazione del patrimonio culturale. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. La Malesia sta anche lavorando per candidare ulteriori siti come Patrimonio dell'Umanità in futuro.