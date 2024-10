Malesia: Il governo attende l'aumento del salario minimo prima di implementare il GST

13 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ha dichiarato che l'implementazione della Goods and Services Tax (GST) avverrà solo se il salario minimo sarà aumentato a RM3,000-RM4,000. Attualmente, il salario minimo in Malesia è fissato a RM1,500. Anwar ha sottolineato l'importanza di non gravare i cittadini più poveri con questa tassa e ha chiesto tempo per garantire un adeguato aumento salariale. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Anwar, che è anche Ministro delle Finanze, ha affrontato il tema del GST in un incontro con la Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia (ACCCIM), evidenziando la necessità di un sistema fiscale equo e sostenibile.