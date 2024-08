Malesia: Il governo avvia la creazione della Commissione per l'Economia Gigante (SEGiM)

27 Agosto 2024_ Il governo malese si impegna a istituire la Commissione per l'Economia Gigante (SEGiM) dopo la presentazione di un disegno di legge dedicato al benessere dei lavoratori del settore, previsto per ottobre. Il Vice Primo Ministro Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi ha sottolineato l'importanza di accelerare la creazione della commissione per garantire protezione a lungo termine e opportunità di riqualificazione per i lavoratori coinvolti. Inoltre, è previsto un programma che offrirà corsi di formazione gratuiti e indennità per i lavoratori dell'economia gigante, in modo che possano continuare a lavorare. La notizia è riportata da thesun.my. La commissione rappresenta un passo innovativo, poiché pochi paesi hanno adottato un simile approccio per sostenere i lavoratori in un settore in crescita come quello dell'economia gig.