Malesia: Il governo conferma l'accesso all'istruzione per tutti nonostante le critiche

3 Ottobre 2024_ Il governo malese ha ribadito il suo impegno a garantire l'accesso all'istruzione per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro classe sociale, nonostante le voci su possibili tagli ai sussidi per le famiglie benestanti. Il Ministro dell'Istruzione Superiore, Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir, ha sottolineato che le opportunità educative devono essere disponibili per tutti, inclusi i gruppi B40, M40 e T20, che rappresentano rispettivamente le fasce di reddito più basse, medie e alte. Zambry ha anche respinto le accuse di discriminazione, affermando che il governo è consapevole delle reali esigenze delle famiglie e che le critiche devono essere costruttive. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Il Ministro ha fatto queste dichiarazioni durante un evento di premiazione accademica, evidenziando l'importanza di un'istruzione equa per il progresso della società malese.