Malesia: Il governo del Sabah monitora 488 progetti infrastrutturali

13 Ottobre 2024_ Il governo del Sabah ha annunciato che monitorerà tutti i 488 progetti infrastrutturali, inclusa la costruzione della Fase 1B della Pan Borneo Highway, per garantire il rispetto dei tempi e dei budget previsti. Il Vice Primo Ministro III, Datuk Shahelmey Yahya, ha sottolineato l'importanza di completare questi progetti in modo efficiente. Questa iniziativa mira a migliorare le infrastrutture della regione, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Sabah. La Pan Borneo Highway è un'importante arteria stradale che collega diverse aree della Malesia orientale. La notizia è stata riportata da Utusan Borneo. Il governo del Sabah si impegna a garantire che i progetti siano realizzati secondo gli standard previsti, per favorire la crescita e il benessere della comunità locale.