Malesia: Il governo del Sabah promuove l'integrazione dell'AI nella gestione del territorio

17 Ottobre 2024_ Il governo del Sabah si impegna a migliorare i servizi ai cittadini attraverso l'integrazione della tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning. Il Chief Minister Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor ha sottolineato l'importanza dell'AI nel trasformare l'industria e migliorare la vita quotidiana. Durante il Congresso Internazionale dei Geometri, ha evidenziato come l'AI possa ottimizzare la gestione del territorio e affrontare sfide come l'accesso a case a prezzi accessibili. La notizia è riportata da Utusan Borneo. L'integrazione dell'AI è vista come un passo cruciale per garantire uno sviluppo sostenibile e responsabile delle risorse nel Sabah, uno stato della Malesia orientale.