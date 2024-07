Malesia: Il governo dello stato di Sabah respinge accuse di negligenza nelle trattative con il governo federale

26 Luglio 2024_ Il governo dello stato di Sabah ha negato con fermezza le accuse di negligenza nelle sue trattative per ottenere una quota del 40% delle entrate dal governo federale. L'Avvocato generale dello stato, Datuk Brenddon Keith Soh, ha smentito le affermazioni del ministro federale Datuk Ewon Benedick riguardo a ritardi nella presentazione della proposta ufficiale. Soh ha sottolineato che il governo statale ha sempre agito in modo professionale e ha presentato richieste ufficiali per ottenere dati finanziari cruciali dal governo federale. Nonostante le richieste, i dati finanziari non sono stati condivisi in modo completo, portando il governo statale a calcolare autonomamente le entrate dovute. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Le trattative riguardano i diritti di Sabah, uno stato della Malesia situato nell'isola di Borneo, in base agli articoli 112C e 112D della Costituzione federale.