Malesia: Il governo di Johor affronta le preoccupazioni per la Zona Economica Speciale con Singapore

29 Agosto 2024_ Il governo di Johor e quello federale stanno lavorando attivamente per rispondere alle preoccupazioni delle imprese riguardo alla prossima Zona Economica Speciale di Johor-Singapore (JS-SEZ). Il Ministro Presidente di Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, ha dichiarato che si stanno affrontando questioni come la facilità di fare affari, la sicurezza e la disponibilità di talenti. Inoltre, è stato evidenziato un significativo calo del tasso di criminalità del 46% rispetto al 2019, grazie a investimenti in sicurezza. Onn Hafiz ha anche rassicurato che i dettagli finali dell'accordo saranno perfezionati e firmati entro novembre. La notizia è stata riportata da bernama.com. La Zona Economica Speciale di Johor-Singapore è un'iniziativa per promuovere lo sviluppo economico e attrarre investimenti nella regione.