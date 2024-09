Malesia: Il governo di Sabah investe nell'istruzione per i giovani

26 Settembre 2024_ Il governo di Sabah, guidato dal Capo Ministro Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Noor, ha ricevuto elogi per il suo impegno nell'istruzione, definito 'Kerajaan Pembangunan Modal Insan'. Negli ultimi quattro anni, il governo ha implementato numerose iniziative e aumentato il budget per le borse di studio, passando da 55 milioni a 101 milioni di RM, per supportare oltre 7.275 studenti. Inoltre, è stato istituito il Tabung Pendidikan Negeri Sabah per raccogliere fondi destinati all'istruzione, dimostrando la volontà del governo di garantire opportunità educative a tutti i giovani di Sabah. La notizia è riportata da Utusan Borneo. Il governo ha anche previsto un budget di 474,55 milioni di RM per migliorare le infrastrutture scolastiche e promuovere l'accesso all'istruzione in tutta la regione.