Malesia: Il governo di Sabah promuove lo sviluppo economico attraverso il programma SMJ

04 Agosto 2024_ Il governo dello Stato di Sabah sta attuando il programma di sviluppo Hala Tuju Sabah Maju Jaya (SMJ) in linea con la visione di Malaysia Madani, che mira a far crescere il Paese a livello globale. Il Capo Ministro, Datuk Seri Panglima Hajiji Noor, ha sottolineato l'importanza dei settori agricolo, industriale e turistico per stimolare l'economia locale e attrarre investimenti. Negli ultimi due anni, Sabah ha visto un afflusso di investimenti pari a RM12 miliardi, grazie a politiche favorevoli agli investitori. L'evento è stato presieduto dal Primo Ministro, Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim, presidente del Partito Keadilan Rakyat (PKR), come riportato da Utusan Borneo. Il governo di Sabah si impegna a migliorare il benessere dei cittadini e a sviluppare il capitale umano per garantire un futuro prospero per la regione.