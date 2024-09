Malesia: Il governo intensifica gli sforzi per la riduzione della dipendenza da droghe

11 Settembre 2024_ Il governo malese sta rafforzando il proprio impegno per ridurre il tasso di dipendenza da droghe nel paese attraverso l'implementazione di vari programmi di riabilitazione e trattamento. Il Vice Ministro dell'Interno, Datuk Seri Dr. Shamsul Anuar Nasarah, ha sottolineato l'importanza dell'agenzia Antidroga Nazionale (AADK) nel fornire formazione continua e completa per il trattamento e la gestione dei tossicodipendenti. Inoltre, il Centro di Riabilitazione per Tossicodipendenti (PUSPEN) gioca un ruolo cruciale nel supportare gli individui nel superare la dipendenza, offrendo competenze e supporto psicologico. Shamsul ha evidenziato la necessità di collaborazione tra governo, ONG e famiglie per garantire un adeguato supporto ai clienti in riabilitazione, come riportato da Utusan Borneo. La recente approvazione di una nuova legge sulla riabilitazione dei tossicodipendenti mira a migliorare l'accesso ai trattamenti e a promuovere la riabilitazione volontaria.