Malesia: Il governo introduce sussidi mirati per il carburante nel 2025

18 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha annunciato l'introduzione di sussidi mirati per il carburante a partire dal 2025, per evitare che stranieri e ricchi beneficino di tali aiuti. Si prevede che questa misura ridurrà il numero di beneficiari a meno del 15% della popolazione, garantendo che solo i gruppi più vulnerabili ricevano supporto. Il governo stima di risparmiare circa 8 miliardi di ringgit malese, che saranno reinvestiti in settori come la sanità e l'istruzione. La notizia è stata riportata da Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di riforme economiche volte a migliorare il benessere della popolazione malese.