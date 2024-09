Malesia: Il governo Madani stabilisce condizioni per il finanziamento dell'opposizione

04 Settembre 2024_ Il governo Madani ha imposto sette condizioni per garantire un finanziamento equo all'opposizione, secondo quanto dichiarato dal segretario generale del PAS, Takiyuddin Hassan. Tra le condizioni, vi è l'obbligo per tutti i parlamentari dell'opposizione di dichiarare i propri beni e di garantire la stabilità del governo fino alla fine dell'attuale legislatura. Inoltre, è stata inserita una clausola per limitare l'opposizione dal trattare questioni relative a 3R (razza, religione e royalty). Il portavoce del governo, Fahmi Fadzil, ha affermato che la proposta è ancora in fase di bozza e che l'opposizione ha margini di negoziazione, come riportato da malaysiakini.com. La questione del finanziamento è cruciale in un contesto politico in cui il governo cerca di mantenere il controllo e l'unità tra le diverse fazioni politiche.