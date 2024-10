Malesia: Il governo rassicura i residenti di Kampung Sembulan Tengah sulla demolizione delle strutture

20 Ottobre 2024_ Il Vice Primo Ministro Datuk Shahelmey Yahya ha rassicurato i residenti di Kampung Sembulan Tengah che non ci sarà una demolizione massiccia il 1° novembre. Durante una visita al villaggio, ha spiegato che solo le strutture pericolose e quelle i cui proprietari acconsentono verranno abbattute dal Kota Kinabalu City Hall (DBKK). Shahelmey ha anche sottolineato che le demolizioni non avverranno senza preavviso e che i residenti saranno informati sui prossimi passi. La questione della riqualificazione del villaggio è ancora in fase di discussione, con l'impegno del governo a garantire che i residenti ricevano un'adeguata sistemazione. La notizia è riportata da The Borneo Post. Il governo sta lavorando a un piano per garantire che i residenti non vengano lasciati senza un luogo dove vivere durante il processo di riqualificazione.