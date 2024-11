Malesia: Il governo valuta un divieto nazionale per i sacchetti di plastica monouso entro il 2026

7 Novembre 2024_ Il Ministero delle Risorse Naturali e della Sostenibilità Ambientale (NRES) della Malesia sta considerando un divieto nazionale sui sacchetti di plastica monouso da attuare entro il 2026. Attualmente, politiche simili sono già in vigore in stati come Negeri Sembilan, Penang e Kota Kinabalu, Sabah, dove si promuove anche l'uso di sacchetti biodegradabili. Il ministero ha ricevuto feedback positivi da incontri con governi statali e autorità locali, e prevede di continuare queste consultazioni in altre regioni. Inoltre, il NRES sta lavorando per migliorare la gestione sostenibile della plastica e affrontare l'inquinamento da plastica negli ecosistemi marini. La notizia è riportata da The Borneo Post. Il ministero collabora con vari soggetti, inclusi ONG e industrie, per sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità della plastica.