Malesia: Il Ketua Menteri Sabah annuncia possibili elezioni statali

1 ottobre 2024_ Il Ketua Menteri di Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor, ha dichiarato che il Consiglio dell'Assemblea Statale (DUN) sarà sciolto e si terranno elezioni statali quando sarà pronto. Durante un evento a Kota Kinabalu, Hajiji ha scherzato sul fatto di non aver ancora trovato l'ispirazione per fissare una data per lo scioglimento. Ha promesso di informare i media non appena avrà una data definitiva per le elezioni. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di un ambiente mediatico equo e giusto in Sabah, come riportato da Utusan Borneo. Il governo statale si impegna a sostenere la libertà di stampa e a promuovere il talento nel giornalismo attraverso eventi annuali come i Kinabalu Press Awards.