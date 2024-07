Malesia: Il Ministero della Salute ordina il ritiro di gelati contenenti sciroppo per la tosse

30 Luglio 2024_ Il Ministero della Salute della Malesia ha emesso un ordine per fermare la vendita di gelati contenenti lo sciroppo per la tosse tradizionale ‘Pei Pa Koa', per proteggere la salute pubblica. Questa decisione è stata presa dopo che un prodotto gelato, infuso con lo sciroppo, è diventato virale sui social media. La legge alimentare del 1983 vieta la vendita di alimenti adulterati con medicinali, con sanzioni che possono arrivare fino a 20.000 RM o cinque anni di carcere. Il Ministero ha anche invitato il pubblico a prestare attenzione alla sicurezza alimentare e a evitare prodotti potenzialmente pericolosi, come riportato da The Borneo Post. Pei Pa Koa è un prodotto registrato per alleviare mal di gola e tosse, ma è controindicato per le donne in gravidanza, come indicato sull'etichetta.