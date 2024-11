Malesia: Il Ministero della Salute rassicura sulla sicurezza dei farmaci generici

08 Novembre 2024_ Il Ministero della Salute della Malesia ha confermato che i farmaci generici nel paese sono sicuri ed efficaci, rispettando rigorosi standard stabiliti dall'Autorità di Controllo dei Farmaci. Ogni farmaco generico deve superare test di bioequivalenza per garantire che abbia gli stessi effetti terapeutici dei farmaci di marca. Inoltre, la politica nazionale sui farmaci promuove l'accesso a medicinali a prezzi accessibili, sostenendo la disponibilità di trattamenti di alta qualità. Il Ministero ha anche sottolineato che i risparmi derivanti dai farmaci generici possono essere reinvestiti per migliorare i servizi sanitari nazionali. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. I farmaci generici sono versioni più economiche dei farmaci di marca, che non comportano costi di ricerca e marketing iniziali.