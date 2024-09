Malesia: Il Ministro delle Comunicazioni promuove il dialogo diretto in Asia

06 Settembre 2024_ Il Ministro delle Comunicazioni della Malesia, Fahmi Fadzil, ha sottolineato l'importanza di una comunicazione diretta tra i paesi asiatici per favorire la prosperità della regione. Con una popolazione di 660 milioni di persone nel Sud-est asiatico, ha affermato che le voci della regione non devono essere soppresse. Inoltre, ha evidenziato che il governo attuale non ha chiuso alcuna piattaforma mediatica né arrestato giornalisti per motivi politici. Fahmi ha anche annunciato la partecipazione del Primo Ministro Anwar Ibrahim al prossimo vertice Brics, un'opportunità per espandere le attività economiche della Malesia. La notizia è stata riportata da malaymail.com. Il Brics è un'organizzazione intergovernativa che include paesi emergenti come Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.