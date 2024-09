Malesia: Il Partito Democratico Nazionale punta a una nuova strategia per le elezioni

23 Settembre 2024_ Il Partito Democratico Nazionale (民政党) ha annunciato l'intenzione di ottenere almeno un seggio in ogni stato durante le prossime...

23 Settembre 2024_ Il Partito Democratico Nazionale (民政党) ha annunciato l'intenzione di ottenere almeno un seggio in ogni stato durante le prossime elezioni nazionali. Il presidente del partito, Dato' Liu Huacai, ha dichiarato che, a differenza delle elezioni precedenti, i candidati saranno identificati in anticipo e dovranno iniziare a lavorare nelle loro circoscrizioni immediatamente. Inoltre, Liu ha sottolineato l'importanza della preparazione legislativa per i membri che aspirano a diventare parlamentari o consiglieri statali. La fonte di questa notizia è 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe). Il partito, che ha subito una sconfitta significativa nelle ultime elezioni, sta cercando di rinnovarsi con nuovi candidati e una strategia più proattiva.