Malesia: Il politico Penang Pang Weng Bao supera il pericolo dopo un arresto cardiaco

03 Agosto 2024_ Pang Weng Bao, ex consigliere del governo di Penang, ha superato il pericolo dopo essere stato ricoverato d'urgenza per un arresto cardiaco. La figlia, Pang Sin Tze, ha confermato che il padre è ora sveglio e non ha subito ulteriori arresti cardiaci dopo l'intervento chirurgico. Attualmente, Pang Weng Bao è in terapia intensiva e necessita di ulteriore osservazione, mentre la famiglia chiede rispetto per la loro privacy in questo momento difficile. La figlia ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto da amici e comunità religiose. La notizia dell'emergenza medica di Pang Weng Bao ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, con numerosi messaggi di sostegno inviati alla famiglia, come riportato da 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe). Pang Weng Bao è un noto politico di Penang, stato della Malesia, e la sua condizione ha attirato l'attenzione dei media e della comunità locale.