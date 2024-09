Malesia: Il Primo Ministro Anwar elogia il contributo degli imprenditori cinesi nel paese

11 Settembre 2024_ Durante il 17° Congresso Mondiale degli Imprenditori Cinesi, il Primo Ministro malese Anwar ha lodato il ruolo cruciale degli imprenditori cinesi nello sviluppo economico della Malesia. Anwar ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le diverse etnie del paese, affermando che la diversità culturale può essere un vantaggio per la nazione. Ha anche menzionato il recente successo dell'IPO di '99 SPEEDMART', il più grande in Malesia negli ultimi sette anni, come esempio di opportunità per i giovani imprenditori. La notizia è riportata da 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh). La Malesia, un paese multietnico, continua a lavorare per diventare una nazione economicamente forte e coesa, affrontando le sfide globali con unità e collaborazione.