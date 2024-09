Malesia: Il Primo Ministro Anwar invita all'unità in occasione della Giornata della Malesia

17 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha esortato i cittadini a riflettere sul significato di un paese indipendente e a rifiutare divisioni e ostilità in occasione della Giornata della Malesia. Anwar ha condiviso un messaggio su Facebook, auspicando che i malaysiani si uniscano per massimizzare il potenziale e le capacità della nazione. Ha sottolineato che la celebrazione annuale dovrebbe essere un momento per ispirare lo spirito di unità e dimostrare un profondo amore patriottico che trascende razze, religioni e culture. Negli ultimi 61 anni, la Malesia ha affrontato e superato numerose sfide insieme, costruendo un'identità nazionale forte. La notizia è riportata da 光华日报. La Giornata della Malesia celebra l'unità e la diversità del paese, un tema centrale nella storia e nella cultura malese.