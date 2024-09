Malesia: Il Primo Ministro della Nuova Zelanda accolto ufficialmente a Kuala Lumpur

02 Settembre 2024_ Il Primo Ministro della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, è stato accolto ufficialmente a Dataran Perdana, Kuala Lumpur, durante la sua visita in Malesia. Il Primo Ministro malese, Anwar Ibrahim, ha ospitato un pranzo in onore del suo omologo neozelandese, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Durante l'incontro, sono stati discussi temi di cooperazione economica e culturale, evidenziando l'impegno reciproco per rafforzare i legami. La notizia è stata riportata da thestar.com.my. La visita di Luxon rappresenta un passo significativo per promuovere il dialogo e la collaborazione tra Malesia e Nuova Zelanda, due nazioni con storie e culture diverse ma unite da interessi comuni.