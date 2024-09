Malesia: Il Primo Ministro della Nuova Zelanda conclude una visita ufficiale ricca di opportunità

04 Settembre 2024_ Il Primo Ministro neozelandese Christopher Luxon ha concluso una visita ufficiale di due giorni in Malesia, dal 1 al 3 settembre, durante la quale ha esplorato la cultura e le opportunità di collaborazione tra i due Paesi. Luxon ha incontrato imprenditori locali e ha sottolineato l'importanza della Malesia per gli interessi economici e strategici della Nuova Zelanda in Asia sudorientale. La visita ha portato a un accordo per esplorare joint ventures in tecnologia verde e sviluppo sostenibile, evidenziando l'impegno reciproco per un futuro sostenibile. La fonte di queste informazioni è bernama.com. Luxon ha anche assaporato la cucina locale, inclusi piatti tradizionali come il nasi lemak, e ha incontrato l'influencer malese Khairul Aming, noto per i suoi contenuti culinari.