Malesia: Il Primo Ministro ordina la preparazione di un rapporto sulla certificazione halal obbligatoria per i ristoranti

12 Settembre 2024_ Il Primo Ministro malese Datuk Seri Anwar Ibrahim ha richiesto un rapporto completo sulla proposta di certificazione halal obbligatoria per i ristoranti, da presentare al Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Il Ministro delle Comunicazioni, Fahmi Fadzil, ha annunciato che Datuk Dr Mohd Na'im Mokhtar sarà responsabile della preparazione del rapporto. La proposta ha suscitato preoccupazioni tra i politici e le comunità, in particolare nel settore della ristorazione, a causa dei costi elevati e dei requisiti rigorosi. Attualmente, la certificazione halal è facoltativa per gli operatori alimentari. La notizia è riportata dal New Straits Times. La proposta mira a garantire che i ristoranti che non servono carne di maiale o alcol ottengano la certificazione halal, ma ha sollevato dibattiti accesi sulla sua attuazione.