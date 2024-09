Malesia: Il progetto della ferrovia ad alta velocità HSR torna in discussione

03 Settembre 2024_ Il progetto della ferrovia ad alta velocità (HSR) che collegherà Kuala Lumpur a Singapore è tornato al centro del dibattito politico in Malesia, dopo che il governo ha annunciato la volontà di procedere se i costi possono essere significativamente ridotti. Inizialmente cancellato nel 2018 dall'allora primo ministro Mahathir Mohamad per motivi finanziari, il progetto ha visto una riduzione dei costi stimati a circa RM70 miliardi, rispetto ai precedenti RM110 miliardi. Tuttavia, la ritirata di alcune aziende giapponesi ha sollevato preoccupazioni sulla sostenibilità finanziaria del progetto. La notizia è stata riportata da malaysiakini.com, evidenziando le sfide e le opportunità legate a questo ambizioso piano infrastrutturale. Il governo malese, guidato dal primo ministro Anwar Ibrahim, sta cercando di attrarre investimenti privati per minimizzare l'impatto finanziario sulle casse statali.