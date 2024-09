Malesia: Il re in visita ufficiale in Cina per il 50° anniversario delle relazioni bilaterali

19 Settembre 2024_ Il re della Malesia, Sultan Ibrahim, ha intrapreso una visita ufficiale in Cina, la prima in dieci anni, per celebrare il 50°...

19 Settembre 2024_ Il re della Malesia, Sultan Ibrahim, ha intrapreso una visita ufficiale in Cina, la prima in dieci anni, per celebrare il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Durante il soggiorno, che durerà fino al 22 settembre, sono previsti incontri con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro Li Qiang, con l'obiettivo di rafforzare i legami bilaterali e discutere nuove collaborazioni, in particolare nel settore dell'istruzione tecnica e professionale. La visita è stata accolta con entusiasmo, poiché segna un momento significativo per le relazioni tra Malesia e Cina, che sono state influenzate da vari fattori negli ultimi anni, tra cui la pandemia. La notizia è stata riportata da 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh). Si prevede che questa visita contribuirà a mantenere e sviluppare ulteriormente le relazioni amichevoli tra i due paesi.