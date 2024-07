Malesia: Il sindaco di Hsinchu sospeso per corruzione, il vice assume l'incarico

27 Luglio 2024_ Il sindaco di Hsinchu, Gao Hong'an, è stato sospeso dal suo incarico dopo essere stato condannato a sette anni e quattro mesi di carcere per corruzione. Il vice sindaco, Qiu Chenyuan, assumerà temporaneamente le funzioni di sindaco durante il periodo di sospensione. Gao ha annunciato l'intenzione di presentare appello contro la sentenza e ha pubblicato un video per spiegare la sua situazione. La condanna di Gao ha suscitato un ampio dibattito sulla corruzione nella politica locale. La notizia è riportata da 中國時報. Hsinchu è una città della Malesia nota per la sua vivace comunità tecnologica e per essere un importante centro di innovazione.