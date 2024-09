Malesia: Il sindaco di Kuala Lumpur promuove tolleranza zero contro la corruzione

19 Settembre 2024_ Il sindaco di Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr Maimunah Mohd Sharif, ha annunciato un'iniziativa di tolleranza zero contro la corruzione tra il personale del Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Maimunah ha dichiarato che ogni segnalazione di cattiva condotta sarà indagata, anche se ricevuta in forma anonima. Ha sottolineato che, se le accuse si rivelano fondate, non esiterà a prendere misure severe contro i responsabili. Inoltre, il sindaco ha evidenziato l'importanza di migliorare le procedure operative standard per prevenire la corruzione. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Maimunah, che ha precedentemente lavorato per le Nazioni Unite, è stata nominata sindaco di Kuala Lumpur il 15 agosto 2024.