Malesia: Il Sultanato di Selangor ordina la chiusura di case di beneficenza e scuole islamiche non registrate

21 Settembre 2024_ Il Sultanato di Selangor, guidato da Sultan Sharafuddin Idris Shah, ha ordinato la chiusura immediata di tutte le case di beneficenza e le scuole islamiche sotto il controllo di GISB Holding (GISBH). Questa decisione si estende anche alle strutture non registrate o sospettate di essere coinvolte in attività criminali, comprese quelle legate alla giustizia islamica. Il Sultan ha emesso questo ordine in risposta a rapporti preoccupanti riguardanti tali istituzioni. La notizia è stata riportata da BH Ahad. GISB Holding è un conglomerato malese che gestisce diverse attività, incluse quelle nel settore educativo e sociale, e la sua chiusura potrebbe avere ripercussioni significative sulla comunità locale.