Malesia: Il tasso di disoccupazione scende al 3,2% ad agosto 2024

11 Ottobre 2024_ Il tasso di disoccupazione in Malesia è sceso al 3,2% ad agosto 2024, rispetto al 3,4% dello stesso mese dell'anno precedente, segnando il livello più basso dal gennaio 2020. Questo dato è in linea con le previsioni, con una media annuale attesa del 3,3%. La diminuzione del tasso di disoccupazione riflette una ripresa nel mercato del lavoro malese, che sta beneficiando di una crescita economica sostenuta. La fonte di questa informazione è 工商時報. La Malesia, situata nel sud-est asiatico, è un paese noto per la sua diversità culturale e per un'economia in crescita, che si basa su settori come l'industria, il commercio e il turismo.