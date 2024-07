Malesia: Il vice primo ministro di Penang in congedo per motivi di salute

23 Luglio 2024_ Il capo del governo di Penang, Chow Kon Yeow, ha confermato che il vice primo ministro, Zairil Khir Johari, ha richiesto un congedo di 11 giorni per ricevere cure mediche al piede sinistro. Chow ha smentito le voci riguardanti un possibile cambiamento di incarico per Zairil, sottolineando che il congedo è stato approvato per motivi di salute. Zairil ha iniziato il trattamento il 22 luglio e potrebbe necessitare di un intervento chirurgico, come indicato dal suo medico. La notizia era stata precedentemente alimentata da speculazioni su una possibile ristrutturazione del governo statale. La fonte di questa informazione è 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh & Penang Sin Poe). Il governo di Penang, situato nella parte nord-ovest della Malesia, è noto per la sua diversità culturale e il suo sviluppo economico.