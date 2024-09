Malesia: Illy Caffè apre un nuovo outlet a Kuala Lumpur con un tocco italiano

30 Settembre 2024_ Illy Caffè ha inaugurato un nuovo punto vendita a NU Sentral, Kuala Lumpur, per avvicinare i fan del caffè a un'esperienza di alta qualità. L'apertura è accompagnata dal lancio della nuova gamma di Maritozzi, dolci tipici italiani, che offrono diverse varianti sia salate che dolci. Inoltre, l'Università del Caffè di Illy è presente in Malesia, offrendo corsi per appassionati e supportando i coltivatori di caffè in tutto il mondo. La notizia è riportata da kitepunye.com. Illy Caffè si impegna a garantire un'esperienza unica, combinando la tradizione italiana con l'innovazione locale.