Malesia: Illy Caffè porta il gusto italiano a Kuala Lumpur con i Maritozzi

27 Settembre 2024_ Illy Caffè ha inaugurato un nuovo locale a Nu Sentral, Kuala Lumpur, unendo la tradizione del caffè italiano con i Maritozzi, dolci tipici di Roma. Questo caffè non è solo un luogo per gustare un caffè premium, ma offre anche una varietà di Maritozzi, sia dolci che salati, creati in collaborazione con la chef Anis Nabilah. L'apertura ha visto la partecipazione di DJ ALVN, rendendo l'evento un'esperienza di intrattenimento unica per gli amanti del caffè. La notizia è riportata da suara.tv, evidenziando come l'Italia continui a influenzare la cultura gastronomica in Malesia. Illy Caffè non è solo un caffè, ma anche un centro di apprendimento per gli appassionati di caffè, grazie alla presenza dell'Università del Caffè.