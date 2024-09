Malesia: Importanza della cooperazione politica in Sabah per le prossime elezioni

22 Settembre 2024_ Il presidente del Gabungan Rakyat Sabah (GRS), Datuk Seri Hajiji Noor, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra partiti locali e nazionali per garantire la stabilità politica nello stato di Sabah. Durante un incontro annuale del Parti Gagasan Rakyat Sabah, ha evidenziato che l'alleanza tra GRS e Pakatan Harapan (PH) è fondamentale per affrontare le prossime elezioni statali. Hajiji ha anche affermato che, a differenza di Sarawak, Sabah non ha ancora un'alleanza politica esclusivamente locale per le elezioni future. La fonte di questa notizia è The Borneo Post. Il GRS è un'alleanza politica che include diversi partiti locali e nazionali, mentre il PH è l'attuale coalizione di governo nello stato di Sabah.